Blockchain Teknolojisi Akbank'ta

Akbank, yurt dışı para transferlerinde hız kazandırıp maliyetleri düşüren son teknolojiyi Türkiye'ye getiren "ilk" Türk bankası oldu.



Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, Silikon Vadisi'nde faaliyet gösteren Ripple ile dijitalin öncü yeniliklerinden blockchain teknolojisini yurt dışı para transferlerinde kullanmak üzere anlaşma sağladı.



Akbank, küresel para transfer sisteminin yeni platformu Ripple ile anlaşmasının ilk adımı olarak, Almanya'da faaliyet gösteren iştiraki Akbank AG üzerinden tüzel ödemeler kapsamında pilot çalışma başlattı. İlk işlemlerin mayıs ayında hayata geçirilmesi bekleniyor.



Banka, Ripple ile yaptığı iş birliğiyle tüm dünyada yeni ve gelişen bir teknoloji olan blockchaini kullanarak, müşterilerine daha hızlı ve daha şeffaf bir şekilde para transferi hizmeti ve müşteri deneyimi sunmayı hedefliyor.



Akbank'ın yeni ürünü, hızlı ve esnek yapısı, uygulanacak masraf ve döviz kurlarını önceden sunabilmesi, muhabir banka masraflarını azaltması, ödemenin takip edilebilir olması ve 7/24 özelliğiyle öne çıkacak.



"Birçok alanda yeni bir dönem açacak"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Direkt Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tolga Ulutaş, küresel düzeyde tüm gelişmeleri yakından izleyerek dijital teknolojinin sunduğu tüm olanakları müşterileri için fırsata dönüştürmeye odaklandıklarını vurguladı.



Ulutaş, şunları kaydetti:



"Tüm dünyada yeni kullanım alanları oluşmaya başlayan blockchain teknolojisini yurt dışı para transferlerinde kullanma konusunda önemli bir adım atan Türkiye'deki ilk banka olmaktan heyecan ve mutluluk duyuyoruz. Günümüzde finans sektörü başta olmak üzere birçok farklı alanda devrim niteliğinde çözümler sunan blockchain teknolojisiyle müşterilerimize yenilikçi dijital ürünler sunmaya devam edeceğiz. Teknolojinin geldiği bu yeni aşamanın, hız ve şeffaflığı artırırken, aynı zamanda maliyetleri de düşürerek finans sektöründe para transferi dahil birçok alanda yeni bir dönem açacağını düşünüyoruz."



Dünyada bu konudaki gelişmeleri ve finans sektörü ile teknolojiyi birleştiren FinTech'leri yakından takip ettiklerini belirten Ulutaş, Akbank'ın yenilikçilik vizyonu doğrultusunda FinTech'lerle yapılacak doğru ve stratejik iş birlikleriyle müşterilerini yeni teknolojilerle buluşturmaya devam edeceklerini bildirdi.