FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 8. hafta maçında Fransız ekibi BLMA, Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 76 - 63 yendi.
Salon: Lattes
Hakemler: Sonia Teixeira (Portekiz), Anna Cardus (İspanya), Luka Kardum (Hırvatistan)
BLMA: Lardy 14, Skrela 9, Robert 18, Sacko 14, Godin, Michel 16, Mann 5, Deas, Fischer, Faye
Mersin Büyükşehir Belediyespor: Robinson 14, Nilay Kartaltepe 5, Gökçe Doğan 3, Henry 10, Petronyte 20, İlknur Yıldızhan 5, Nevin Nevlin 6, Yaren Uslular
1. Periyot: 28-15
Devre: 47-33
3. Periyot: 69-43
İSTANBUL / DHA
Blma: 76 - Mersin Büyükşehir Belediyespor: 63
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 8. hafta maçında Fransız ekibi BLMA, Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 76 - 63 yendi.
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 8. hafta maçında Fransız ekibi BLMA, Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 76 - 63 yendi.
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