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Blma: 76 - Mersin Büyükşehir Belediyespor: 63

Blma: 76 - Mersin Büyükşehir Belediyespor: 63

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 8. hafta maçında Fransız ekibi BLMA, Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 76 - 63 yendi.

Blma: 76 - Mersin Büyükşehir Belediyespor: 63

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 8. hafta maçında Fransız ekibi BLMA, Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 76 - 63 yendi.

Salon: Lattes

Hakemler: Sonia Teixeira (Portekiz), Anna Cardus (İspanya), Luka Kardum (Hırvatistan)

BLMA: Lardy 14, Skrela 9, Robert 18, Sacko 14, Godin, Michel 16, Mann 5, Deas, Fischer, Faye

Mersin Büyükşehir Belediyespor: Robinson 14, Nilay Kartaltepe 5, Gökçe Doğan 3, Henry 10, Petronyte 20, İlknur Yıldızhan 5, Nevin Nevlin 6, Yaren Uslular

1. Periyot: 28-15

Devre: 47-33

3. Periyot: 69-43

İSTANBUL / DHA


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