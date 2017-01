Blackberry, Söz Verdiği Fiziksel Qwerty Klavyeyi Geri Getiriyor.

2016 yılının Eylül ayının sonlarına doğru BlackBerry CEO'su John Chen, şirketin simgesel fiziksel klavyeye sahip başka bir akıllı telefonu daha çıkaracağını açıklamıştı.





BlackBerry, Blackberry Mercury'de bir dönüş yapan QWERTY klavyeyle sözüne sadık kalıyor gibi görünüyor. Yakınlarda CES'de ön gösterimi yapılan, önümüzdeki ay yapılacak telefonun lansmanının hemen öncesinde, düz ekran ve karanlık estetiğini korurken, ticari marka fiziksel klavye tasarımının kullanarak ekran klavyesini bırakacak.



Mercury, Android 7.0 Nougat üzerinde çalışacak ve 3GB RAM ile birleşmiş bir Qualcomm Snapdragon 625 SoC ile güçlendirilecek bir 4.5 "1080 x 1620 piksel ekran barındıracak. Diğer özellikler arasında 32GB yerleşik depolama birimi ve 18 megapiksellik bir arka kamera ve 8 megapiksel ön kamera yer alıyor.



imPRESSively designed. distinctly different. #BlackBerryMobile#CES2017 pic.twitter.com/MGvvGXOtvi



— Steve Cistulli (@SteveCistulli) 3 Ocak 2017



One more look… #BlackBerryMobile #CES2017 pic.twitter.com/dSjVuMWd35



— Steve Cistulli (@SteveCistulli) 4 Ocak 2017



Enjoy our official first look at what's to come from the newest BlackBerry smartphone. More to come at MWC. pic.twitter.com/gHkwepCPbJ



— Steve Cistulli (@SteveCistulli) 4 Ocak 2017



http://www.teknotalk.com/blackberry-mercury-qwerty-klavye-52456/