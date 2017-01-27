Blackberry'nin Mwc Sürprizi Sızdı

BlackBerry'nin yeni telefonu Mercury ile ilgili yeni bilgiler, MWC'de ortaya çıkacak. Ancak Kanadalı firmanın bununla kalmayacağı ve Barcelona'daki şovda bir başka sürpriz yapabileceği ortaya çıktı.



Twitter'daki @rquandt hesabı tarafından paylaşılan bilgilere göre BBC100-1 kod adlı telefon, BlackBerry'den görmeye pek alışmadığımız düşük teknik özelliklerle gelecek. Sızıntıya göre 5,5 inç'lik 720p çözünürlüklü bir ekranla gelecek olan telefon, Qualcomm Snapdragon 425 yonga setini kullanacak, 4GB RAM ve 32GB depolama alanına yer verecek.







BlackBerry "BBC100-1": Snapdragon 425 1,4 GHz, 5.5in, 720p HD, 4/32GB, 13/8MP, Dual-SIM, 3000mAh.



— Roland Quandt (@rquandt) 26 Ocak 2017



3.000mAh pil, çift SIM desteği ve 8MP ön kamera, 13MP arka kamera, alt seviye telefonun diğer özellikleri arasında. BBC100-1, BlackBerry'nin BB Merah Putih ile ortak girişiminin bir ürünü olacağından, sadece gelişmekte olan pazarlarda piyasaya sürülebilir.



Telefonun 27 Şubat ile 2 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan MWC 2017'de tanıtılması bekleniyor.