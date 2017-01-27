Blackberry'nin Mwc Sürprizi Sızdı

Yeni sızan bir bilgiye göre BlackBerry, yıllardır yapmadığı bir şeyi yaparak herkesi şaşırtacak bir telefon sunacak.

Blackberry'nin Mwc Sürprizi Sızdı

BlackBerry'nin yeni telefonu Mercury ile ilgili yeni bilgiler, MWC'de ortaya çıkacak. Ancak Kanadalı firmanın bununla kalmayacağı ve Barcelona'daki şovda bir başka sürpriz yapabileceği ortaya çıktı.

Twitter'daki @rquandt hesabı tarafından paylaşılan bilgilere göre BBC100-1 kod adlı telefon, BlackBerry'den görmeye pek alışmadığımız düşük teknik özelliklerle gelecek. Sızıntıya göre 5,5 inç'lik 720p çözünürlüklü bir ekranla gelecek olan telefon, Qualcomm Snapdragon 425 yonga setini kullanacak, 4GB RAM ve 32GB depolama alanına yer verecek.

Kaynak: Chip.com.tr

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