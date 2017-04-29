BlackBerry'nin beklenen Android telefonu KeyOne'ın çıkış tarihi belli oldu.





BlackBerry KeyOne, kaydırmaya ve dokunmaya duyarlı QWERTY klavyesi ile geliyor. BlackBerry KeyOne Android Telefonun Çıkış Tarihi Açıklandı.



Bu yılın başlarında Mobile World Congress 2017'de BlackBerry KeyOne ile BlackBerry'nin yeni akıllı telefonunun ilk işaretlerini görmüştük. Yeni KeyOne oldukça dikkat çeken tasarımı, ikonik fiziksel klavyesi ve Android'in en son sürüm işletim sistemiyle sağlam bir Android telefon hissi uyandırmayı başarmıştı.



Özellikle BlackBerry sevdalıları ve bu yeni modele sahip olmak isteyenler fazla beklemek zorunda kalmayacak.



BlackBerry KeyOne Android Telefonun Çıkış Tarihi İngiltere'de 5 Mayıs 2017



BlackBerry Markasının en büyük kullanıcı kitlesinin olduğu İngiltere'de KeyOne 5 Mayıs itibariyle 499 Sterlin satış fiyat etiketiyle tüketicinin karşısına çıkacak.The Carphone Warehouse üzerinden ön siparişleri başladı.



>Amerika satışlarının ise 31 Mayıs itibariyle 549$'dan satılacak.





BlackBerry KeyOne, kaydırmaya ve dokunmaya duyarlı yeni biçimlendirilmiş QWERTY klavyesi ile tanıtıldı.





BlackBerry Merkür olarak bilinen telefonun görüntülerinden sonra, cihazın son sürümünün resmi görüntüleri Mobil Dünya Kongresi'nde açılışını yayınlandı. BlackBerry KeyOne adını alan telefon, Çinli elektronik devi TCL Corporation ile yapılan işbirliği ile geliştirildi.



BlackBerry'nin imzası olan QWERTY klavyenin etrafına odaklanılarak geliştirilen akıllı telefon 4,5 "x 3: 2 en-boy ekranının hemen altında oturan yeni biçimlendirilmiş dokunmatik klavye kullanıcıların ekranın kendisine dokunmadan sayfa boyunca ilerlemelerine olanak tanıyor.



Android 7.1 Nuga tarafından desteklenen yeni cihaz, şık bir alüminyumdan imal edilmiş gövde, 4 cephesi Gorilla Glass, 1620 x 1080 çözünürlük ve 32GB'lık bir depolama alanına sahip olacak. Yeni BlackBerry KeyOne, 549 USD değerinde bir fiyatla Nisan ayında satışa sunulacak.



BlackBerry KeyOne Android





Tnw



http://www.teknotalk.com/blackberry-keyone-android-cikis-tarihi-56941/