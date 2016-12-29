Dha ANKARA -Başbakan: Bizim yetkin ve yeterli olduğumuz alanlarda kendi ürünlerimizi tercih edelim (2)



BİZİM TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK ÖNGÖRDÜĞÜMÜZ HİÇ BİR GRUP BU ÇÖZÜMÜN PARÇASI OLAMAZ



Başbakan Binali Yıldırım gezetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldırım," Nusra ve DEAŞ, terör örgütleri bu ateşkesin tarafları değil" dedi. Başbakan Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde:"Nusra ve DEAŞ, terör örgütleri bu ateşkesin tarafları değil. Bildiğiniz gibi Rusya ve Türkiye'nin inisiyatifiyle İran'ın da katılmasıyla bir geçici ateşkes bütün Suriye genelinde sağlanması için bir mutabakata varıldı. Tabi ateşkesin amacı rejimle muhaliflerin çatışmayı durdurmaları amaçlanıyor. Büyük oranda ilgi, destek var. Önümüzdeki günlerde Astana'da yapılacak görüşmelerle ve daha sonra BM ile koordinasyonuyla detaylanmış olacak. Bizim terör örgütü olarak öngördüğümüz hiç bir grup bu çözümün parçası olamaz."