Bizim İçin Türkiye ile İlişkiler Önemli'
Zypries, milyonlarca Alman vatandaşının Türkiye'de tatil yaptığını, bu insanların sadece plaja gitmek için değil, iletişim kurmak ve kültürü anlamak için de ülkeyi ziyaret ettiğini dile getirdi.
Zypries, milyonlarca Alman vatandaşının Türkiye'de tatil yaptığını, bu insanların sadece plaja gitmek için değil, iletişim kurmak ve kültürü anlamak için de ülkeyi ziyaret ettiğini dile getirdi.
Kaynak: Dunya.com
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