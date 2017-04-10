Bizim İçin Türkiye ile İlişkiler Önemli"

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Brigitte Zypries, Almanya için Türkiye ile ilişkilerin önemli olduğunu söyledi.



Bakan Zypries, Ekonomi Bakanlığında, Türkiye kökenli orta ölçekli şirketlerin canlı tutulmasına yönelik düzenlenen panel öncesinde yaptığı konuşmada, ülkede Türk kökenlilerin kurduğu birçok başarılı şirketin bulunduğunu söyledi.



Bu şirketlerin ülkede istihdam oluşturduğunu vurgulayan Zypries, 100 bin şirketin 500 bin kişiye iş imkanı sağladığını belirtti.





Hedeflerinin bu şirketleri görünür kılmak olduğunu ifade eden Zypries, bu sayede Türk-Alman ilişkilerini mümkün olduğu kadar normalleştirmek istediklerini anlattı.



Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları için Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak referandum da oy kullanma süresinin tamamlandığına dikkati çeken Zypries, düzenledikleri programı özellikle oy kullanma işlemi sonrasına bıraktıklarını aktardı. Zypries, "Bizim için Türkiye ile ilişkiler önemli. On yıllardan beri Türkiye ile iyi bir iş birliğimiz var." diye konuştu.



Türkiye ile Almanya arasında önemli temasların devam ettiğine işaret eden Zypries, milyonlarca Alman vatandaşının Türkiye'de tatil yaptığını, bu insanların sadece plaja gitmek için değil, iletişim kurmak ve kültürü anlamak için de ülkeyi ziyaret ettiğini dile getirdi.



Kültürel etkileşimin önemine değinen Zypries, siyasi tartışmaların insanlarda korkuya yol açtığını ve insanları yönlendirdiğini ifade etti.





Zypries, belirsizlik olduğunda sorumluluk üstlenilmediğini, yatırım kararlarının verilmediğini ve gelecekte ne olacağına bakıldığını anlatarak, "Bundan dolayı bunun tersi olduğunu söylemeye çok önem veriyorum. Bizim Türkiye ile iyi ilişkilerimiz var. Almanya'da başarılı olan çok sayıda Türk kökenli var. Burada şirket kurdular. Meslek eğitimi veriyorlar. Bu şirketler sığınmacıların entegrasyonuna da yardımcı oluyorlar." dedi.



Konuşmanın ardından düzenlenen panelde konuşan Deta-Med adlı hasta bakım şirketinin sahibi Nare Yeşilyurt Karakurt, Almanya'ya geldiğinde ülkeye zor uyum sağladığını belirterek, "Yoluma o kadar çok taş konuldu ki bununla bir ev yapabilirdim." şeklinde konuştu.



Şirket kurma aşamasında bankalardan kredi alamadığını anlatan Karakurt, eğitim alma konusunda da zorluklar çektiğini belirtti. Tüm yaşadığı zorluklara rağmen hedeflerine ulaştığını söyleyen Karakurt, şirketinde 270 kişinin çalıştığını söyledi.