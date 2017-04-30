Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Adanaspor ile oynadıkları ve 5-2 kazandıkları maç için, "Bizim için galibiyet çok önemliydi. Önümüzde 5 maç var bunları da alıp ligi iyi yerde bitirmek istiyoruz" dedi. Ligin 29. haftasında 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda Adanaspor ile karşılaşan ve 5-2 kazanan Antalyaspor'da Teknik Direktör Çalımbay, maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Aldıkları galibiyetin çok önemli olduğunu vurgulayan Çalımbay, şunları kaydetti:



"Eğer kalan maçlarda yukarısı için iddiamızı devam ettirmemiz gerekiyorsa bu maçı geçmemiz gerekiyordu. Maça çok iyi başladık. Sonununa kadar da iyi götürdük. Çok güzel pozisyonlar yakaladık. Bunların 5'ini değerlendirdik. Takımda herkes çok iyi oynadı. Son dakikalarda o golleri yemek istemedik ama maalesef oyunun getirdiği yorgunluktan olsun, veya skordan dolayı olsun beklemediğimiz anda gol yedik. Bizim için galibiyet çok önemliydi. Önümüzde 5 maç var bunları da alıp ligi iyi yerde bitirmek istiyoruz. Biz takımızı aldığımız zaman kimsenin böyle durumları yoktu ama arkadaşlarımızın,yönetim ve taraftarların üstün gayreti ile şu anda iyi bir yere geldik. Önemli olan ligi iyi bir yerde bitirmek. Kalan 5 maçı da disiplinli bir şekilde oynayıp önümüzde ki sezona daha disiplinli ve yukarıyı düşünen iyi bir takım yapmak için elimizden geleni yapacağız. İlk 10'unun içinde olmak istiyorduk. Onun içinde kalan 5 maçıda çok iyi bir şekilde bitirmek gerekiyor."



(Umutcan İşledici - Cemil Serezli/İHA)