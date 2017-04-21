Zafer Gündoğdu şefliğinde gerçekleşecek "Bizim Havalarımız konseri 21 Nisan'da CRR'de...



Şef: Zafer Gündoğdu



Gelin güneşin yükseldiği topraklara gidelim… Yıllar boyunca sayısız medeniyete ev sahipliği yapan bereket yüklü Anadolu Topraklarına… Dansın, türkülerin, lehçelerin miras kaldiği bu zengin coğrafyaya gidelim… Sümmani'nin, Ali Ekber Çiçek'in, Aşık Daimi'nin, Emrah'ın söyledikleriyle gönullerimizi mest edelim…



Usta isimler bizim havalarımızı söylüyor bülbül misali, ve türküler, yüreklerimizi buluşturan bir köprü oluyor; "Sarı Gelin" geçiyor üstünden salınarak, güvercinlerin kanat vuruşları karışıyor "Barış Türküsü"ne…



Türkü söylüyoruz biz çünkü; türküler heves gibi gelip geçmiyor…



Bizi biz yapıyor, 'Tevhid' etrafında birleştirip bir ediyor!



"Kainatin aynasıyım



Madem ki ben bir insanım



Hakkın varlık deryasıyım



Madem ki ben bir insanım"



Zafer Gündoğdu



1960 yılında Erzincan'da doğan sanatçı, ilköğrenimini ve ortaöğrenimini Erzincan'da, yüksek öğrenimini ise İstanbul'da tamamladı. 1983 yılında TRT'nin kadrolu sanatçısı olan Gündoğdu, 1994 yılında açılan sınavı kazanarak TRT'nin en genç şefi oldu. 2000 yılında Almanya Köln'de 1300 bağlama, koro, 700 dansçı ve Köln Senfoni Orkestrası ile birlikte Guinness Rekorlar Kitabı'na giren "Bin Yılın Türküsü" projesini yönetti. Almanya'da 500 kişilik kadınlardan oluşan bir orkestra koroyla "Kadının Türküsü", Fransa'da "Aşk ile", Avusturya'da "Gençlerin Türküsü" adı altında yabancı orkestralardan oluşan büyük etkinlikler yönetti. Uzunca yıllar aynı kurumda programlar hazırlayıp, yönetmektedir.



TBMM Özel Ödülü, Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği Ödülü, Magazin Gazetecileri Derneği Özel Ödülü, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Ödülü gibi çeşitli kurumlardan ödül ve plaketler almıştır. Sanatçının 3 solo albümü ve 3 düet albümü vardır. Ülkemizdeki birçok sanatçının albümlerinde müzik yönetmenliği yapmıştır. TRT Repertuvar Kurulu, Merkez Kurul Üyelikleri, Kültür Bakanlığı ve çeşitli kurumlarda jüri üyeliği yaptı. Yurtiçi ve yurtdışında birçok etkinliği ve projeleri yöneten sanatçı, TRT programlarına halen devam etmektedir.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : CRR Konser Salonu



Mekan Adresi : Darülbedayi Cad.



Başlangıç Saati : 21.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 21.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Bizim Havalarımız



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır