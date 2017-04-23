Bizim Dünyamız
Bizin dünyamız adlı oyunumuz, çocuklarımıza çevreyi korumayı su ve elektrik tasarrufu yapmayı tüm hayatları boyunca kullanacakları enerji tasarrufu alışkanlıklarının bazılarını öğretebilmeye çalışmaktadır.
Bizin dünyamız adlı oyunumuz, çocuklarımıza çevreyi korumayı su ve elektrik tasarrufu yapmayı tüm hayatları boyunca kullanacakları enerji tasarrufu alışkanlıklarının bazılarını öğretebilmeye çalışmaktadır.
Tüm bunların yanında oyun içindeki mucit karakteri ile icatlar, keşifler yaparak yaratı dünyalarına girip çocuklarımızın bu yönde gelişmelerini sağlamaktadır.Aynı zamanda oyun içerisinde kullanılan müzikler ve eğlenceli oyun anlayışı ile çocuk büyük herkese tiyatro keyfi yaşatıyor..
Yaş Sınırı: Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.
Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.
Detaylar :
İl : Samsun
İlce : Canik
Mekan : Cinejoy Sinemaları
Mekan Adresi : Toptepe Mahallesi Aşık Veysel Caddesi Lovelet Alışveriş Merkezi
Başlangıç Saati : 23.04.2017 18: 00: 00
Bitiş Saati : 23.04.2017 19: 00: 00
Kategori : Bizim Dünyamız
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır