Bizin dünyamız adlı oyunumuz, çocuklarımıza çevreyi korumayı su ve elektrik tasarrufu yapmayı tüm hayatları boyunca kullanacakları enerji tasarrufu alışkanlıklarının bazılarını öğretebilmeye çalışmaktadır.



Tüm bunların yanında oyun içindeki mucit karakteri ile icatlar, keşifler yaparak yaratı dünyalarına girip çocuklarımızın bu yönde gelişmelerini sağlamaktadır.Aynı zamanda oyun içerisinde kullanılan müzikler ve eğlenceli oyun anlayışı ile çocuk büyük herkese tiyatro keyfi yaşatıyor..





Yaş Sınırı: Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.



Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.





Detaylar :



İl : Samsun



İlce : Canik



Mekan : Cinejoy Sinemaları



Mekan Adresi : Toptepe Mahallesi Aşık Veysel Caddesi Lovelet Alışveriş Merkezi



Başlangıç Saati : 23.04.2017 18: 00: 00



Bitiş Saati : 23.04.2017 19: 00: 00



Kategori : Bizim Dünyamız



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır