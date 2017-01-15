Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel'in 2-2 berabere kaldıkları Adanaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalari şöyle:



"Hiç hesabımızda yoktu. Ancak ilk yarıdaki oyunumuzla da olmazdı. Şampiyon olmak istiyorsak, kazanmamız gerekiyordu. Penaltı verilse ve gol olsa farklı bir maç olurdu. Adanaspor kendi açısından çok iyi mücadele ett. Maçı soğutmalar falan... Bize yakışmayan bir sonuç oldu. 17 maç var önümüzde. Önce kupa maçı sonra Başakşehir maçı var. Bu şekilde oynarsanız şampiyonluk yarışından uzaklaşırsınız. Umarım telafi edeceğiz.

İçeride Alanyaspor, Kayseri ve Adanaspor maçları, Bursaspor ve Beşiktaş'ı saymıyorum bize 6 puana mal oldu. Ligin son sıralarındaki takımlara karşı bu şekilde sonuçlar alıyoruz. Bunları 3 puana çeviremezseniz sıkıntı oluyor. Önümüzde 17 hafta var, umarım telafi ederiz. Hakem kararları da önemli ama bizim hakemi de, rakibi de, herkesi yenememiz gerekiyor ki şampyon olalam. Bizim bizden başka dostumuz yok"