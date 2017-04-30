Bizden Birileri" İsimli Yerel Değerlerin Tanıtıldığı Etkinlik Gerçekleştirildi
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yerel değerler ile sanatçı ruhlarını tanıtmak amacıyla organize edilen “Bizden Birileri” isimli etkinlik yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yerel değerler ile sanatçı ruhlarını tanıtmak amacıyla organize edilen "Bizden Birileri" isimli etkinlik yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.
"Bizden Birileri" isimli etkinliğe, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, CHP Malkara İlçe Başkanı Hülya Ertan ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Malkara Belediye Başkan Yardımcıları Bahaettin Cömert, Celal Yılmaz, Hıdır Kaya, Belediye Meclis Üyeleri, Malkara Kent Konseyi Meclis Başkanı Ali İhsan Uslu, Malkara Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nuran Başkütük, Tekirdağ Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Çiğdem Karauz Tarar, Muhtarlar, Kent Konseyi Kadın Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Malkara Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nuran Başkütük yapmış olduğu açılış konuşmasında, "Malkara Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Akasya Proje grubunun düzenlemiş olduğu 'Bizden Birileri' isimli sanat etkinliğimize hoş geldiniz. Sanatçı, sıradan insanın duyduğu gibi duymayan, onların gördüğünü onlar gibi görmeyen, düşüncelerini farklı bir yönde oluşturup farklı şekilde yorumlayan, sonuçta hissettiklerini kendine göre tasarlayarak eserlerine yansıtıp üretendir. O, yetenek sahibidir. Herkes gibi duymaz, herkes gibi görmez. Onun nasıl duyduğu bestelediği bir eserde, nasıl gördüğü bir resimde, bir heykelde ya da çektiği bir fotoğrafta, nasıl hissettiği ise sergilediği bir oyunda anlaşılır. Burada Malkara'mızın yetiştirdiği çeşitli sanatçılarımızı ve eserlerini göreceğiz. Amacımız insanlarımıza sanatı sevdirmek ve sanatı özendirmektir. Malkara'da aslında daha nice yetenekli sanatçılarımız ve eserleri vardır. İnşallah bundan sonraki yıllarda da bu tür projelerle hep karşınızda olacağız. Bizlere bu organizasyonda her türlü desteği veren Belediye Başkanımız Ulaş Yudakul'a çok teşekkür ediyorum" dedi.
Yapılan açılış konuşmasının ardından eski yöresel oyunlarımız kapsamında "Toprağımızdan gelen sanatçılarımız" adlı grup, sergiledikleri performanslar ile izleyicilere keyifli anlar yaşattılar. "Toprağımızdan gelen sanatçılarımız" adlı grubun sergiledikleri performansların ardından Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, "Sizler ayrı bir anlam kattınız. Geçmişimize sahip çıkıp, geleceğimizi elimizde tuttunuz. Geçmişimize sahip çıkmamız dolayısıyla geleceğimize daha çok sahip olduğumuz anlamlı bir geceydi bizler için. Emeğinize, yüreklerinize, nefeslerinize sağlık diyorum" diye konuştu.
Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul yaptığı konuşmanın ardından, "Bizden Birileri" isimli etkinlikte El Sanatları, Müzik ve Edebiyat ile "Eski Yöresel Oyunlarımız" adı altında el emeklerini ve gösterilerini sergileyen katılımcılara plaket takdim etti. - TEKİRDAĞ