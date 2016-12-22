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Bizbize

Bizbize

Bizbize doğaçlama tiyatro ekibi, 22 Aralık'ta BKM Mutfak Sahne'de izleyici karşısına çıkıyor.

Bizbize

Bizbize doğaçlama tiyatro ekibi, 22 Aralık'ta BKM Mutfak Sahne'de izleyici karşısına çıkıyor.

Kaynak: Etkinlik.io

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Beşiktaş Kültür Merkezi, BKM Mutfak, 22 Aralık, Tiyatro
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