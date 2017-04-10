Biz, 'Söz de Karar da Milletindir' Diye Yolumuza Devam Ediyoruz, Devam Edeceğiz"

"Biz, 'söz de karar da milletindir' diye yolumuza devam ediyoruz, devam edeceğiz"

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