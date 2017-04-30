2. CRM & CEM Çözümleri Konferansı'nda Wise TV'ye konuşan Altdata Managing Partner'ı Altan Atabarut, Altdata'nın müşterilerine ne tür çözüm önerileri sunduğu hakkında bilgi verdi.



Öncelikle eldeki veriyi tanımak gibi bir ihtiyacın söz konusu olduğun avurgu yapan Altdata Managing Partner'ı Altan Atabarut, "Önce insanlar ellerindeki veriye, müşterilerinin kim olduğuna, nerede oturduklarına ve ne tarz ürünler tercih ettiklerine bakacaklar. Buna bakmadan otomatik olarak analiz yapmak diye bir şey maalesef mümkün değil. İkinci aşama, veriyi tanıdıktan sonra veriyi temizleyip, zenginleştireceğiz. Zeginleştirmekten kastım ne? Farklı farklı veri kaynaklarıyla, alternatif veri kaynaklarıyla çok daha fazla zenginleştirebiliriz. Belki siz adres girdiniz, ben o adrese bakarak sizin gelirinizi tahmin edeceğim. Belki siz kredi kartı bilgisi girdiniz ben oraya bakarak sizin hayat stilinizi tahmin edeceğim gibi. Veriyi zenginleştirdik diyelim, bundan sonra iş bir adım daha güzel bir yere geçiyor. Biz geleceğe yönelik veri tahmini yapıyoruz. Yani geleceği görelim, hep geçmişe bakmayalım. Bu zamana kadar bizim yaptığımız raporlamaların hepsi; geçmişte ne kadar sattık, kime sattık, nerede sattık? Hep geçmişe yönelik. Halbuki biz ne diyoruz; kime satacağız, ne kadar satacağız, nerede satacağız, neyi satacağız?" dedi.