'Biz Esasında 17 Nisan Sabahı En Büyük Kutlamayı Yapacağız"
Duayen Gazeteci Uğur Dündar'ın hazırlayıp sunduğu Halk Arenası programı konuklarından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke; ''Biz esasında 17 Nisan sabahı en büyük kutlamayı yapacağız. Rahat bir nefes aldığımızda, o...
Duayen Gazeteci Uğur Dündar'ın hazırlayıp sunduğu Halk Arenası programı konuklarından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke; "Biz esasında 17 Nisan sabahı en büyük kutlamayı yapacağız. Rahat bir nefes aldığımızda, o demokrasiyi içimize sindirerek uyandığımızda zaten en büyük kutlamayı yapacağız" dedi.