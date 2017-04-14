Duayen Gazeteci Uğur Dündar'ın hazırlayıp sunduğu Halk Arenası programı konuklarından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke; "Biz esasında 17 Nisan sabahı en büyük kutlamayı yapacağız. Rahat bir nefes aldığımızda, o demokrasiyi içimize sindirerek uyandığımızda zaten en büyük kutlamayı yapacağız" dedi.