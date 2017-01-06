"Biz Ekmeğini Bölüp Paylaşmasını Bilen İnsanlarız"

Simit, peynir ve zeytinle yapılan kahvaltı sonrası konuşan Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Biz ekmeğini bölüp paylaşmasını bilen insanlarız. Birlik ve beraberliğimizi daha da artıralım ki bu şer odakları emellerine ulaşmasın diye konuştu.

Birlik ve beraberliğin artması ve vatandaşlar ile kucaklaşma adına düzenlenen Bereket Sofrası etkinlikleri devam ediyor. Geçtiğimiz yıl başlayan ve Ramazan Bayramında verilen aranın ardından 15 Temmuz darbe girişimi ile devamında 27 gün boyunca tutulan demokrasi nöbetlerinin sona ermesiyle Ekim ayında yeniden başlayan Bereket Sofrası Halk Günleri etkinliği, bu hafta Akhisar Mahallesinde bulunan Akhisar Merkez Camisinde kuruldu. Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı Adem Demirel, Belediye Başkan Vekili Turgay Yel, Başkan Yardımcısı Adil Kansu, Belediye Meclis Üyeleri ile AK Partili yöneticilerin hazır bulunduğu Bereket Sofrasına, Akhisar Cami cemaati de yoğun ilgi gösterdi.

"BEREKET SOFRASI BULUŞMALARINI ÖNEMSİYORUZ"

Sabah namazının kılınmasının ardından caminin karşısında bulunan kahvehanede hazırlanan kahvaltıya geçildi. Cami cemaati ile simit, zeytin ve peynir ile yapılan kahvaltı sırasında Belediye Başkanı Alinur Aktaş gündeme ilişkin vatandaşlarla sohbet etti. Kahvaltı sonrası bir konuşma da yapan Başkan Aktaş, Bereket Sofrası buluşmalarına Ekim ayı itibariyle yeniden başladıklarını hatırlattı. Bereket Sofrası buluşmalarının her Cuma sabahı farklı bir camide devam ettiğini aktaran Aktaş, "Temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra eğitim, sağlık, spor alanlarında yaptığımız projelerle ilçemize değer katmaya devam ediyoruz. Tüm bunların yanı sıra gerçekleştirdiğimiz sosyal ve kültürel faaliyetlerle de halkımızla buluşmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda halkımızla buluşma adına başlattığımız ve büyük bir teveccüh gören "Bereket Sofrası" birlik ve beraberliğin en güzel örneğini bizlere göstermektedir. Her Cuma sabahı şehrimizin bir camisinde buluşarak hemşerilerimizle bir araya geliyoruz. Vatandaşlarımız da bu buluşmalara büyük ilgi gösteriyor. Bugün de istedik ki Bereket Sofrasını Akhisar Merkez Camisi cemaatimizle birlikte kuralım. Hem sabahımızı bereketlendirelim hem de mahalle sakinleriyle hemhal olalım istedik. İçinde bulunduğumuz bu dönemde kardeşlik ilişkilerimizin gelişmesine, birlik ve beraberlik duygularımızın güçlenmesine ihtiyacımız var. İşte bu buluşmalar kardeşliğimizin, birlik ve beraberliğimizin harmanlanmasına vesile oluyor. Bu nedenle Bereket Sofrası buluşmalarımızı önemsiyoruz" dedi.

"KUTLU GÜNE HALKIMIZIN DUASINI ALARAK BAŞLIYORUZ"

Birlik ve beraberliğin artması ve vatandaşlar ile kucaklaşma adına başlatılan bu etkinliğin ilçe halkının da ilgisini kazandığına dikkat çeken Aktaş, "Cuma günü inancımızda hayırlı bir gün. Ben ve ekibim bu güzel, hayırlı güne halkımızla hasbihal ederek başlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bu program vesilesiyle hem halkımızla sohbet ediyor, onların istek, şikâyet ve önerilerini dinleme fırsatı buluyor hem de bu kutlu güne halkımızın duasını alarak başlıyoruz" diye konuştu.

"BİZ EKMEĞİNİ BÖLÜP PAYLAŞMASINI BİLEN İNSANLARIZ"

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Aktaş; "Ülke olarak bizler ilk defa geleceği görmeye, geleceğe yatırım yapmaya başladık. 17 - 25 Aralığı boşuna mı yaptılar, gezi olayları boşuna mı yapıldı. Mesele Ağaç meselesi falan değil. Oyunlar farklı farklı yerlerde oynandı. Mesele Kürt meselesi, Türk meselesi değil. Bunların yapanların hepsi iç ve dış mihrakların oyunları. Daha sıkı durmak lazım. Öyle ufak tefek ayrılıklarla aramıza nifak sokmayalım. Türkiye eski Türkiye değil çok iyi yatırımlar yapıyor. Konu parti konusu falan değil. Mazlum bir Türkiye yok artık. Türkiye mazlumların yanında yer alıyor. Suriye'de 3 milyon insan katledildi. Nerde bu Müslüman ülkeler. Mesele Suriye değil mesele Türkiye'yi yok etmek. Burası bereketli topraklar. Biz ekmeğini bölüp paylaşmasını bilen insanlarız. Birlik ve beraberliğimizi daha da artıralım ki bu şer odakları emellerine ulaşmasın" dedi.

"ÜMMETİN YETİMİNE MAZLUMUNA BAKAN BİR TÜRKİYE VAR"

Ümmetin yetimine mazlumuna bakan bir Türkiye var artık bu da birilerini rahatsız ediyor diyen Aktaş;"Fotoğrafın bütününe bakmak lazım. Artık böyle ufak tefek ayrılıklarla aramıza nifak sokmayalım. Allah birlik beraberliğimizi bozmasın. Orta doğuyu yeniden şekillendiriyorlar. Türkiye'den başka konuşacak bir ülke de yok. Artık kendini açmış ve daha hızlı ilerleyen bir Türkiye var. Türkiye'nin, artık eski Türkiye olmadığını rahat bir şekilde görüyorlar ve bundan da rahatsız oldular. Terör olaylarıyla bizi birbirimize düşürmeye çalışıyorlar. Lütfen Oyuna gelmeyelim" dedi.

Duaların da yapıldığı bereket sofrası buluşmasında konuşma sonrası mahalle sakinleri istek, talep ve şikayetlerini Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a iletme fırsatı da buldu.