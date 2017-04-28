İstanbul Medipol Üniversitesi İnsani Yardım Kulübünce savaş mağduru çocuklar için "Biz bir aileyiz mülteci çocuk şenliği" adlı etkinlik düzenlendi.



Kavacık Yerleşkesindeki etkinliğe aralarında 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerinin bulunduğu 53 çocuk katıldı.



Etkinlik hakkında AA muhabirine konuşan İstanbul Medipol Üniversitesi İnsani Yardım Kulübü Başkan Yardımcısı ve etkinlik koordinatörü Ebrar Altınalan, Suriyeli mülteci öğrencileri bir günlüğüne şenlik alanında ağırladıklarını anlattı.



Öğrencilerin İl Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla Ümraniye Mehmet Akif İnan Geçici Eğitim Merkezinden getirildiğini söyleyen Altınlanan, şöyle konuştu:



"Etkinliğimizin asıl amacı bu çocuklarımızın birer fazlalık değil, ülkemizde bizim bir parçamız olduklarını belli etmek. Çocukların gözlerinden savaşın izlerini silmek, onlara çocuk olduklarını hissettirmek, hakettikleri muameleyi göstermek için bu etkinliği düzenledik. Gönüllü arkadaşlarımız ve öğrencilerle birlikte çocuklarla ilgileniyoruz. Çeşitli oyun alanlarında oyunlar oynayacaklar. Yemek ve pamuk şekeri gibi bazı ikramlarımız olacak."



Öğrencilerin şenlik alanında eğlenirken mutlu oldukları gözlendi. Etkinliğin gün boyu süreceği belirtildi.