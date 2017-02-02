Biyolojik ilaç üretiminin kapasitesi genişliyor

Arven İlaç Biyoteknoloji ve Ar-Ge Direktörü, İrem Yenice (Ph.D) anlaşma ile ilgili şu açıklamalarda bulundu: "Memeli hücrelerini baz alan biyolojik üretim için, tek kullanımlık sarf malzemelerinin kullanımına dayalı sistemleri devreye sokmaya karar vermeden önce, bir dizi farklı kriter üzerinden değerlendirmelerde bulunduk. Bunlar; sistemlerin esnekliğini, yerel organizasyon gücünü, teknik desteği, hızı ve işbirliğine dayanan çalışma yapısını kapsıyordu. GE Sağlık'ın standartları ve FlexFactory™ platformu bu anlamda ihtiyaçlarımızı karşıladı. Türkiye son dönemde biyoteknolojik ürünlerin hücreden bitmiş ürüne kadar tüm aşamaları ile yerel üretimine odaklanıyor. Bu nedenle, tek kullanımlık üretim teknolojilerinin devreye alınmasıyla birlikte sektörde benzer hedefleri olan şirketlerdeki iş fırsatlarının artacağına inanıyoruz."

GE Sağlık Yaşam Bilimleri, –Global Biyolojik işlem Ticari Genel Müdürü Sven Henrichwark ise "İstanbul'da GE Türkiye İnovasyon Merkezi'nde yer alan yeni Fast Trak Merkezimiz, Türkiye'nin büyüyen ilaç endüstrisinin ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt verebilmek için ülkenin en önemli biyolojik ilaç şirketlerinden biri olan Arven İlaç ile yakın çalışmamıza olanak sağlıyor. Türkiye'nin yerel üretim kapasitesini arttırma hedefi aynı zamanda dünya genelinde de bir sektör ihtiyacı haline geldi. Yerel üretim kapasitesi, ulusal sağlık sistemlerinin sürekli artan hasta ihtiyaçlarını karşılayacak hayati ilaçları sağlamaları için gereken önemli bir unsur. Nihai yeterlilik ve eğitimi kapsayan, güçlü ve esnek bir biyolojik ilaç üretim çözümü sunarak Arven İlaç'ın gelişimine katkıda bulunmaktan dolayı heyecan duyuyoruz" dedi.