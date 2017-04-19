Biyoçeşitlilik ve Biyokaçakçılık" Konferansı

Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Canbulat, "Şahinleri evcilleştirerek ticareti yasak olan esrar, eroin gibi maddelerin taşınmasında kullanıyorlar." dedi.



Canbulat, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ile Ziraat Mühendisleri Odası Kastamonu temsilciliği tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda düzenlenen "Biyoçeşitlilik ve Biyokaçakçılık" konferansında, bitki çeşitliliğinin korunmasının önem taşıdığını söyledi.



Türkiye'de 3 bin 800 civarında endemik bitki türünün tehdit altında olduğunu belirten Canbulat, "Bu rakam da genelin yüzde 27'si civarında olduğunu gösteriyor. 'Bu bitki şifalı, bu bitki faydalı' denilerek toplanıyor. Toplamalar ve araştırmalar yaparken neslin devamını sağlamayı engellemememiz gerekiyor." diye konuştu.



Hayvanlarda da benzer şekilde türlerin yok olmaya başladığına dikkati çeken Canbulat, son dönemde insan etkisiyle yılda bine yakın türün kaybolma tehlikesi ile karşı karşıya bulunduğunu vurguladı.



Bugün 15 bitki türünün dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 90'ını doyurduğuna işaret eden Canbulat, bunlar arasında buğday, mısır ve pirincin üçte ikilik bölümü oluşturduğunu anlattı.



Ekolojik dengenin gözardı edilmemesi gerektiğini dile getiren Canbulat, "Ekolojik dengeyi ön planda tutarsak biyolojik çeşitliliği korumuş olacağız. Türleri, bireylerin sahip olduğu genetik yapıları öldürmeyeceğiz, onların çeşitlenmesini sağlayacağız. İnsanın girdiği her yer yavaş yavaş kirleniyor. Biz önce yollar yapıyoruz. Yol yaptığımızda soldan sağa, sağdan sola geçecek canlıları düşünmüyoruz. Sonra barajlar yapıyoruz. Ben bunların yapılmasına karşı değilim ama yaparken canlıların da burada yaşadığını unutmamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.



Canbulat, biyokaçakçılığın birey ve popülasyon sayılarını azalttığını belirterek, şöyle devam etti:



"Birey sayısının azalmasıyla ekosistemin dengesi bozulur. Besin piramidinde bozulmalar oluşur. Bu nedenle kaçakçılığın oluşturduğu tahribatın engellenmesi gerekir. Kaçakçılar genelde bu mevsimleri tercih eder. İlkbaharda doğa canlanırken bir nesil öncekiler kendilerine uygun habitatlar buluyorlar. Buralarda kış uykusuna yatıyorlar. Vücutlarında antifriz benzeri sıvılar bulunuyor. Bu sıvı ile vücut ısılarını sabit tutuyorlar. Baharın gelmesiyle bu canlılar uyanmaya başlıyor. Bunlar bir nesil öncesi olduğu için dayanıklı ve güçlü olanlar. Popülasyon içinde güçlenerek geliyorlar. Bir kısmı ölürken bunlar sıyrılıp bir sonraki yıla kalıyorlar. Bu nedenle biyokaçakçılar güçlü türleri götürmek için bu dönemleri tercih ediyor."



Kaçakçılık için şahinlerin kaçırıldığının altını çizen Canbulat, "Özellikle şahin kaçakçılığı yapılıyor. Anadolu şahinlerini götürüyorlar. Şahinler, bacağına bağlandığında 1-1,5 kilograma kadar yük taşıyabiliyor. Şahinleri evcilleştirerek ticareti yasak olan esrar, eroin gibi maddelerin taşınmasında kullanıyorlar." ifadesini kullandı.