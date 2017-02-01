Bitlisliler Yolda Kalanlara Evlerini ve İş Yerlerini Açtı

Bitlis'i etkisi altına alan fırtına kentte hayatı durma noktasına getirirken, yollarda kalanlara Bitlisliler evlerini ve iş yerlerini açtı.



Yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle hayatın felç olduğu Bitlis'in Tatvan ilçesinde duyarlı halk ve esnaf örnek bir davranışa imza atarak kardan dolayı yollarda kalanlara evlerini ve iş yerlerini açtı. İlçedeki birçok AVM ve iş yeri sabaha kadar açık kalarak misafirlerini ağırlayacak. Birçok yolun tipiden dolayı kapalı olduğu ilçede polis, araçları giriş ve çıkışlarda bekleterek, geri çeviriyor. İlçe merkezine dönmek zorunda kalan vatandaşların yardımına ise duyarlı Bitlis halkı koşarak evlerini ve iş yerlerini açıyor.



Tatvan Devlet Hastanesi personeli ve hastaneye giden hasta ve hasta yakınları ise geceyi mahsur kaldıkları hastanede geçirmek zorunda kaldı. Gündüz vardiyası için Tatvan ilçesinde bulunan Bitlis Kapalı Cezaevine giden infaz koruma memurları da cezaevinde mahsur kaldı. Yolların kapalı olması sebebiyle vardiya değişimi yapılamadı.



Öte yandan, Tatvan Kaymakamlığı ve Tatvan Belediyesince oluşturulan kriz masası ile yollarda mahsur kalan vatandaşlara ulaşılmaya ve kurtarılmaya çalışılıyor. - BİTLİS