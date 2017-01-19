Bitlisli Ressam Destek Bekliyor

Bitlisli ressam Burhan Gündoğdu, yatak odasında gravür, yağlı boya, karakalem ve ahşap boyama tekniklerini kullanarak sürdürdüğü sanatını artık bir atölye ortamında icra etmek istediğini söyledi.



Özellikle eski ve bir o kadar da zahmetli bir sanat olan gravür sanatını imkansızlıklarla ve atölye ortamı olmadan yapan Gündoğdu, bu sanatı Bitlisli gençlere aşılamak istediğini söyledi. Lisans dönemini Erzurum'da tamamlayan ve yüksek lisansını da yine Erzurum'da yapan Gündoğdu, 3 odalı evinde kendine ait küçük odasında zorlukla yaptığını ifade etti. Görülmeye değer olan karakalem çalışmasıyla çizdiği ünlülerin resimleriyle profesyonel ressamlara taş çıkaran Gündoğdu, Bitlis'in yetkililerinden ve bu sanata gönül verenlerden destek bekliyor.



Odasındaki küçücük atölyesinde imkansızlıklara rağmen çalışmalarını yürüten Gündoğdu, zahmetli ve masraflı olmasına rağmen yinede sanatını yapmayı ihmal etmiyor. Yaptığı sanatın güzelliklerini ve zorluklarını anlatan Gündoğdu, lisansını Erzurum Atatürk Üniversitesinde tamamladığını ve şu anda yine yüksek lisansını da Erzurum'da yaptığını söyledi. Gündoğdu, "Bitlis'te sanatın kısıtlı ortamlarında bir şeyler icra edebilmek adına bazı tekniklerde birçok anlamda resimler yapıyorum. Özellikle gravür, yağlı boya, karakalem ve ahşap boyama gibi farklı farklı tekniklerde bir şeyler elde etmeye ve üretmeye çalışıyorum" dedi.



Gündoğdu, yaptığı resim tekniklerinden de bahsederek, en zor ve zahmetli resim tekniğinin gravür olduğunu ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti:



"Eskiden yazının olmadığı zamanlarda matbaada baskı amacıyla kullanılan bir resim tekniğidir. O zamanlarda yazının olmadığı ve resim yapmak çok yaygın olmadığı için kalıplar oluşturularak bu resimler veya portreler çoğaltılarak kullanılıyordu. Kimi zamanda kitaplarda baskı amacıyla kullanılıyordu, ama genelde bu resim tekniği çok eskilerden matbaa amacı ile kullanılıyordu. Tabi teknolojinin gelişmesi ve fotoğraf makinesinin icat edilmesiyle gravür tekniği biraz daha geri planda kaldı. Bunun yerini makineler aldı. Gravür tekniği o dönemden sonra unutulmaya başlandı veya daha az kullanılmaya başlandı. Bende bunu kendi imkanlarım ile günümüze göre güncelleyerek daha çok tarihi yapılar üzerinde yaptığım detay resimleri ve mimari açıdan yapılan resimleri gravüre endeksleyerek bu şekilde biraz daha güncellemiş oldum. Bu güncellemenin yanımda daha model anlamında resimler üretmeye çalıştım. Gravür tekniği çok bilinen bir teknik olmadığı için genelde batıda ve akademik anlamda yapılan bir tekniktir. Bitlis'te sanatın bile çok fazla icra edilmediği bu dönemde, gravür tekniği yapmak tamamıyla zahmetli ve zor bir iştir. Gravür tekniği atölye ortamında yapılan kalıp çıkartılarak ve asite yedirilerek preste geçirilen bir tekniktir. Bu nedenle atölye ortamı olmadan yapılabilecek bir teknik değildir. Bu yüzden zorluğunu ve sıkıntısını çekiyorum. Aslında gerek ilimizin büyüklerinden gerekse bu işe gönül verenlerden en azından Bitlis'te sanat açığını kapatabilmek adına bu anlamda destek bekliyorum."



Karakalem, yağlı boya ve ahşap boyama tekniğinden de kısaca söz eden Gündoğdu, "Yaptığım diğer tekniklerden biri de yağlı boya çalışmasıdır. Mezun olurken biraz daha soyut veya gerçek üstü çalışmalar yaptım. Bu çalışmalar genellikle ruhlar, çocuk psikolojisi ve metafizik üzerine çalışmalardı. Boyutları ebatları değişen ama belli bir teknik ve üslupla gelişen bir resim anlayışım var. Yağlı boya gravüre nazaran biraz daha işlenebilir ve atölye ortamı gerektirmediğinden, bu konudaki çalışmalarımı kendi evimde ve odamda yürütebiliyorum. Yağlı boya çalışmaları için bazı araç gereçleri elde etmek için Bitlis'te bu konuda da sıkıntılar yaşıyorum. Sipariş üzerine oluyor, belki biraz daha masraflı oluyor ama yinede yapmayı ihmal etmiyorum. Zor şartlar altında Bitlis'te bir şeyler yapmaya ve sanatımı icra etmeye çalışıyorum. Diğer bir teknik ise karakalem çalışmasıdır. Herkesin bildiği bir tekniktir, ama ben biraz daha detaya giriyorum. Mesela kişisel portrelerde daha çok benzetme adına daha çok zaman ayırıyorum. Bazen bir portrenin üzerine günlerce çalıştığım ve ince ince işlediğimde oluyor. Bu yüzden karakalemde yapmış olduğum çalışmalar çok fazla yer almaktadır. Özellikle ünlülerin bilinen ve önemli şahsiyetlerin portrelerini çiziyorum" şeklinde konuştu. - BİTLİS