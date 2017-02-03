Bitlisli Öğrencilerin Bolu Ziyareti

BİTLİS (İHA) – Bitlisli 40 öğrenci, "Kardeşliği Pekiştirmek" adına düzenlenen organizasyon kapsamında Bolu'yu gezdiler.



Bitlis'ten gelen 8, 9 ve 10. sınıf öğrencilerinden oluşan 40 kişilik grup, Bolulu öğrencilerle iki gün boyunca şehrin tarihi ve doğal yerlerini gezdiler. Gezi kapsamında Narven'e giden öğrenciler, yemekte Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu ve Narven A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Recep Aydoğanlı ile bir araya geldi. Yemekten sonra öğrencilere hitap eden Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, "Bizler kardeşiz, kardeş olmaya devam edeceğiz. Bu ülkeyi güçlendireceğiz. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizler ne kadar iyi yetişirseniz bu ülke için o kadar önemli" dedi.



Bitlisli öğrencilerle birlikte gelen öğretmenler ise, "Çarşamba günü Bitlis'ten yola çıktık, 19 saatte Bolu'ya geldik. Bizleri çok güzel ağırladılar. Biz Bolulu öğrencilerin sıcaklığını görünce kendi öğrencilerimizi Bitlis'e geri nasıl götüreceğimizi düşünüyoruz. Çünkü hepsi dönüş yolunda hüzünlenecekler. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" dediler.



Bitlisli öğrenciler ise, ziyaret sonrası duygularını şu şekilde anlattılar:



"Bolu'da bizi karşılayan ağabeylerimize, ablalarımıza, öğrenci arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Hepsi bizi kardeşleri olarak gördüler. Hepinizi Bitlis'e bekliyoruz, herkese kapımız açık."



Öğrencilerin duygusal konuşmalarından sonra Davarcıoğlu, öğrencilere satranç takımı hediye etti.



Bitlisli öğrenciler de, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz'a "Bitlis'te Beş Minare" konulu bir tablo ile birlikte kendilerini ağırlayan belediye yetkililerine el dokuması kilim hediye ettiler.



Daha sonra Narven'in oyun alanına geçen öğrenciler, Belediye Başkan Yardımcısı Davarcıoğlu ve Narven Termal Kasaba Genel Müdür Yardımcısı Aydoğanlı ile birlikte basketbol ve langırt oynayarak doyasıya eğlendiler. - BİTLİS