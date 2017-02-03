Bitlisli Öğrenciler Bolu'yu Gezdi

Bitlisli 40 öğrenci, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Bolu'yu gezdi.



Gezi kapsamında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu'yla bir araya gelen öğrenciler, daha sonra kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi.



Davarcıoğlu, yaptığı açıklamada, çocukların ülkenin geleceği olduğunu ve onları iyi yetiştirmek gerektiğini söyledi.



Ziyarette öğrencilere eşlik eden Şehit Mahir Ayabak İlkokulu Müdür Yardımcısı Murat Kırhan ise, Bolu'da çok sıcak karşılandıklarını ve öğrencilerin Bolu'nun tarihi ve turistik değerlerini görme fırsatı bulduğunu kaydetti.