Bitlisli Esnafların Sorunları Bakan Tüfenkci'ye İletildi

Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Emrullah Tekin, Bitlisli esnafların sorunlarını Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi ve TESK Genel Başkan Vekili Burhan Aksak'a iletti.



Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, Ankara'da Bakan Tüfenkci ile yaptıkları görüşmede, esnafın sorun ve problemlerini kendisine aktardıklarını belirtti.



KOSGEB kredilerine başvuru yapan KOBİ'lere mutlaka kredilerin verilmesi gerektiğini ve açılacak kredilerden esnafın azami şekilde faydalanması gerektiğini de Bakan Tüfenkci'ye ilettiklerini bildiren Tekin, şunları kaydetti:



"Bakanımıza esnaf ve sanatkarlara verilen kooperatif ve ticari kredilerinin en az bir yıl ötelenmesini ve muhasebe defter tasdiklerinin noterden yapılmasıyla ortaya çıkan yüksek maliyetin esnafa verdiği sıkıntıları anlattık. Bakanımızı Bitlis'e de davet ettik. Bakanımız da projeleri değerlendireceklerini ve gerekli çalışmaları başlatacaklarını söyledi."



Tekin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi ve TESK Genel Başkan Vekili Burhan Aksak'la da görüştüklerini aktardı.