Bitlisli Çiftçilere 65 Bin Adet Meyve Fidanı Dağıtıldı

Bitlis Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından il ve ilçelerdeki çiftçilere 65 bin meyve fidanı dağıtıldı.



Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı, Bitlis İl Özel İdaresi ve Erzurum Doğu Anadolu Projesi (DAP) işbirliği ile desteklenen proje kapsamında Bitlisli çiftçilere 65 bin ceviz ve değişik meyvelerin içinde bulunduğu fidanlar dağıtıldı. Bitlis Arı Yetiştiriciliği Birliği bahçesinde düzenlenen fidan dağıtım töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Bitlis Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fatih Asak'ın yaptığı açılış konuşmasının ardından çiftçilere hitap eden Bitlis Valisi Ahmet Çınar, yapmaya mecbur oldukları ve mecbur olmadıkları işlerin olduğunu belirtti. Vali Çınar, "Bizim yapmaya mecbur olduğumuz işler var. Bir de kanunen yapmaya mecbur olmadığımız işler var. Yani yapmaya mecbur olduğumuz işleri yapmazsak ceza alırız, fakat yapmaya mecbur olmadığımız işleri yapmazsak ceza almayız. Bu proje üzerinden değerlendirecek olursak, devlet size 'şu kadar para gönderdim, çiftçiye dağıtın' der. Ama burada yapılan il tarım müdürlüğünün, il özel idaresinin, kalkınma ajanslarının ve DAP İdaresinin herkesin bir emeği var. Yani görünen bu işin çok büyük kısmı, yapmaya mecbur olmadığımız işlerdir. Yapmazsak devlet bize bu konuda ceza vermeyecek işlerdir. Bunlar ekstra gayretin ürünüdür. Emin olun kalkınmak için işin bereketi de buradadır. Bu ekstra fazladan yapılan gayretlerle memleket kalkınıyor, güzel şeyler oluyor. Diğerleri zaten rutine binmiş durumda. Bunun için bir proje hazırlamak, onun peşine düşmek ve o projenin kaynağına ulaşmak ve ilimize getirmek için çaba sarf etmek, tembel adam için büyük bir angarya, çalışan adam için ise büyük bir gurur ve fırsattır. Yani buradaki bu fidan dağıtımının büyük kısmı arkadaşlarımızın kişisel gayretleridir. Ben bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah Bitlis'e her şeyi vermiş. Bereket var, kar var, su var, göl var, dağ var, kısacası her şey var. O zaman bize düşen çok çalışmaktır. Şu anda etrafına bakıyorum, bütün dağlar boş. Bir tane ağaç yok. Ama şu kadar da boş adam var. Yadırgamıyoruz, devletimizin görevi, ancak geliyorlar. Yardımlar, dosyalar falan, ama bir sürü yapacak iş var; tabiat, toprak ve insanlarda boş demek ki burada bir koordinasyon ve yönlendirme sorunu var" dedi.



Koydukları hedef doğrultusunda her yıl 100 dönüm alana ceviz ağacı dikmek istediklerini belirten Vali Çınar, "Bu kadar insan ağaç dikmek için bir araya gelmişiz. Burada hepimizin sorumluluğu var. Çocuklara tabiatın önemini anlatmamız, bildirmemiz gerekiyor. Bu da sadece anlatmakla olmuyor, kendimizde bunu yaşamalıyız. İşte bunlarda yaşayarak örnek olmanın bir göstergesidir. İl Tarım Müdürümüzün bana verdiği bilgiye göre bütün Bitlis'te 207 bin ceviz ağacının olduğunu söyledi. Ama biz bir hedef koyduk, her sene 100 bin ceviz daha ekelim. Yani mevcut cevizlerin iki katını ekeceğiz, ama orada da durmayacağız. Bu her sene devam edecek. Bunu da bu projelerle ve ekstra üstün gayretlerle yapacağız. Marifet iltifata tabidir, tarım müdürümüz marifetli davrandı ve iltifatı da hak etti. Kaymakam arkadaşlara dedim ki bu sene bir şey yapalım. Her ilçede 100 dönüm alana ceviz ekelim. 100 dönüm büyük mü? Değil. Küçük mü? Küçükte değil. 100 dönüm altı ilçe, bir de merkez 700 dönüm eder. Dört sene sonra eder 3 bin dönüm, alın size bereket, alın size çalışma. Ceviz diyip, ağaç diyip geçmemek lazım. Dolayısıyla çiftçi arkadaşlardan özellikle ricamız var, bu fideleri alıp ektikleri zaman onlara bir evlat muamelesi yapmaları, çocukları gibi bakmalarını istiyoruz. Emin olunuz ki kazanç getirir. Peygamber Efendimizin bir hadisi şerifi var, 'yarın kıyametin kopacağını bilseniz dahi bir ağaç dikiniz' diyor. Şimdi bizim başımızın belası terörün Allah'ın izniyle kökünü de kazıyacağız. Tamamen bitmez ama onu elimizin altında tutacak seviyeye getirdik. 'Kıyamette bile ağaç dikiniz' diyorsa Peygamber Efendimiz, terör bizim için vız gelmelidir" diye konuştu.



Konuşmaların ardından Bitlis Valisi Çınar ve beraberindekiler tarafından çiftçilere fidanları teslim edildi. - BİTLİS