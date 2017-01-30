Bitlis ve Tatvan Devlet Hastanelerine Gece Servisi Talebi

Bitlis Beşminare Düşünce Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Durer, Bitlis merkez ve Tatvan ilçesindeki devlet hastanelerine ulaşım için şehiriçi kooperatifi tarafından gece nöbetçi servis bırakılmasını talep etti.



Durer, yaptığı yazılı açıklamada, bir süre önce hasta kabule başlayan yeni Tatvan Devlet Hastanesine, gece ulaşımda sıkıntı yaşandığını belirtti.



İnsanların ihtiyaç duyduklarında hastaneye başvurabilmeleri için ulaşım imkanı sağlanması gerektiğini savunan Duruer, şunları kaydetti:



"Tatvan'da şehiriçi ulaşımı sağlayan kooperatif mutlaka hastanenin olduğu güzergaha her gece bir nöbetçi servis bırakmalıdır. Tatvan Belediyesi acilen konuya el atmalı ve halkın bu mağduriyetini gidermelidir. Bitlis'te de aynı sorunun yaşanmaktadır. Herkesin özel otomobili yok. Bir sürü gariban insanlarımız var. Bitlis Devlet Hastanesine gidiş gelişlerde de çok ciddi sıkıntılar var. Özelikle geceleyin Bitlis Devlet Hastanesine, Şehiriçi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nin mutlaka 30 dakikada veya en kötü ihtimalle saat başı nöbetçi servis bırakması elzemdir. Eğer kooperatifler bu şekilde zarara uğruyorlarsa, belediyelerin bu işe el atması veya kendi araçlarını bu güzergahta kullanmaları aciliyet arz ediyor. Bitlis halkının bu mağduriyetinin bir an önce çözülmesi gerekiyor."