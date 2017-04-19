Bitlis Valisi Çınar: Peygamberimiz Torpil Yapmazdı

BİTLİS Valiliği ve İl Müftülüğü'nün organiseziyle Kutlu Doğum etkinliği düzenlendi. Yaptığı konuşmada, Hz. Muhammet'in hayatını anlatıp çeşitli örnekler veren Bitlis Valisi Ahmet Çınar, "O işini çok düzgün ve sağlam yapardı. Çok büyük bir komutandı. Kısa sürede büyük zaferler kazandı. Dünya tarihini etkileyen zaferler kazandı. Çok büyük bir devlet adamıydı, hiç torpil yapmazdı" dedi.



Bitlis Eren Üniversitesi Rahva kampüsündeki merkezi konferans salonunda yapılan etkinliğe Bitlis Valisi Ahmet Çınar, Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Gezer, İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani, kurum amirleri, imamlar ve vatandaşlar katıldılar. Program Kuran okunması ile başladı. İlahiler ve sinevizyon gösterilerini olduğu programda protokole gül hediye edildi.



Açılış konuşmasını İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani'nin yaptığı programda Vali Ahmet Çınar da bir konuşma yaptı. Peygamber efendimizin örnek insan olduğunu belirten Vali Çınar, "Cenabı Allah peygamber efendimizi kulları içersinde seçti. Bizlere rehber olarak gönderdi. Eğer onun sözlerini, hayatını, nasıl yaşadığını, nasıl davrandığını öğrenir kendi hayatımızda ve toplum hayatında uygulayabilirsek, hiçbir mesele, sorun, sıkıntı kalmamış demektir. Peygamberimiz 'ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim'diyor. Çok anlamlı bir mesaj" dedi.



Dinin doğrudan medeniyet olduğunu belirten Vali Çınar, "Allah'ın emirleri, peygamberimizin hayatıyla övünmek, ümmet olarak hakkımız. Ama onunla övünüp, kaymağını yiyip, onun dediğini yapmamak, bir güvensizliktir. Bir tek bununla bitmiyor. İlim tahsil etmek müslümana farzdır diyor cenabı Allah. Dünyada en cahil toplumlar Müslümanlar. Başka örnekleri de var. Temizlik imandandır diyoruz. İslam toplumları temizliğe en az özen gösteren toplumlardır. Burada kendimize çekidüzen vermemiz gerekiyor" dedi. Vali Çınar, konuşması şöyle südürdü:



"Peygamber efendimiz Allah'ın seçtiği bir kuldu. O'nun sözlerini, davranışlarını dinler ve tatbik edersek, toplum huzur bulur. Resulullah efendimiz bir kere çok iyi bir insandı. Çok iyi bir dosttu. Kendisine herkes güvenirdi. Daha Müslüman olmadan önce de adını zaten Muhammed-ül Emin diye koymuşlar. O emaneti sağlam tutar, emanete ihanet etmezdi. Helala, harama, kul hakkına dikkat ederdi. Kimseyi kırmazdı. Bütün komşuları ondan razıydı. İyi bir eşti, eşleri ondan razıydı. İyi bir babaydı, evlatları ondan çok razıydı. İyi bir dedeydi torunları onunla oynardı. O iyi bir tüccardı, terazisi hiç şaşmazdı. O büyük bir öğretmendi. Hepimiz insanlık adına her şeyi ondan öğrendik. O işini çok düzgün ve sağlam yapardı. Çok büyük bir komutandı. Kısa sürede büyük zaferler kazandı. Dünya tarihini etkileyen zaferler kazandı. Çok büyük bir devlet adamıydı, hiç torpil yapmazdı."



- Bitlis