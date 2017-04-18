Bitlis Valisi Çınar Genç Çiftin Nikahını Kıydı

İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) ile Bitlis Belediye Başkan Vekilliğine görevlendirilen Vali Ahmet Çınar, genç çiftin nikahını kıydı.



TOKİ mevkisinde Bitlis Belediyesi Evlendirme Memurluğuna giden Vali Çınar, burada evlenmek için müracaat eden Nihal Bozca ve Veysel Sulukaya'nın nikah törenine katıldı.



Cübbe giyerek genç çiftin nikahını kıyan Vali Çınar, bu törenin kendisi için de anlamlı olduğunu ve ilk defa nikah kıydığını söyledi.



"Vali olarak Veysel kardeşimizin nikah şahidi olurum düşüncesindeydim ama onun nikahını kıymak bana nasip oldu." diyen Çınar, şöyle konuştu:



"Bundan büyük şeref duyuyorum. Allah sizleri mutlu etsin. Bir yastıkta kocatsın. Evlilik hakikaten fedakarlık ister. Hiç kimse mükemmel bir insan değildir. Bunu hepimiz biliyoruz. Önemli olan ailenin birliği ve ilişkilerin saygı temelinde kurulmasıdır. İnşallah bu saygı temelinde kurulan yuvanız sevgiyle yoğrularak devam eder. Cenab-ı Allah sizleri hep mutlu kılsın. Vatana, millete ve size hayırlı evlat nasip etsin. Yuvayı dişi kuş yapar. Evin patronu erkek her ne kadar sert olursa olsun, her zaman kadınların dediği önde gider. Sizden bir ricam var. Biz Veysel hocamızın sanatından çok faydalandık. Bazen onu bize fasıllar yapması için çağırıyorduk. Bundan sonra davet edersek ona izin verin. Siz de beraber gelin. Bizim baş tacımızsınız. Allah hayırlı uğurlu etsin."



Nihal Bozca ise en mutlu günlerine Çınar'ın katılmasından onur duyduklarını belirterek, "Bizim en mutlu günümüz. Valimiz bize onur verdi. Belediyemize de teşekkür ederiz." dedi.



Veysel Solukaya da Vali Çınar'a teşekkür ederek, "Gelip nikahımızı kıydı. Ayrıca burayı organize eden belediyemize de çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Daha sonra genç çiftin nikahını kıyan Vali Çınar, evlilik cüzdanını Bozca'ya verdi.