Bitlis'ten Kısa Kısa

Bitlis İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği tarafından, Tatvan ilçesinde "Benim Adım Kudüs" konulu konferans düzenlendi.



Tatvan Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan konferans, 15 Temmuz darbe girişimi ve Kudüs konulu sinevizyon gösterimi ile devam etti.



Konferans, konuşmaların ardından sona erdi.



Tatvan'da fotoğraf sergisi



Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından Tatvan ilçesinde "Kadim Şehir Bitlis" konulu fotoğraf sergisi açıldı.



İlçedeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen serginin açılışına, Kaymakam Mehmet Ali Özkan ve Belediye Başkan Yardımcısı Baki Menteş katıldı.



Sergiyi gezen Özkan ve beraberindekiler, fotoğraflarla ilgili bilgi alarak, serginin hayırlı olmasını diledi.



Sergiye kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve fotoğrafçılar katıldı.