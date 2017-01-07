Bitlis'ten Haleplilere Yardım

Hizan ilçesinde toplanan 28 ton gıda malzemesi ile 18 bin liranın Haleplilere ulaştırılacağı bildirildi.



Kaymakamlıkça başlatılan yardım kampanyası kapsamında, 28 ton gıda malzemesi ile 18 bin lira toplandı.



Tıra konulan gıda malzemeleri, dualarla Haleplilere gönderildi.



Hizan Müftüsü Tahir Erçin, yaptığı açıklamada, "Halep'te İnsanlık Ölmesin" kampanyasına katılarak Müslüman kardeşlerine yardımda bulunmak istediklerini söyledi.



Yardımların toplanması konusunda ilçedeki herkesin seferber olduğunu anlatan Erçin, şöyle konuştu:



"Öğrencilerimiz Halep'teki kardeşlerine yardım etmek amacıyla evlerinden malzemeler toplayıp okula getirdiler. Esnaftan çok büyük destek aldık. Bu küçük Hizanımızda Haleplilere bir tır dolusu yardım ve 18 bin lira göndermenin gururunu ve sevincini yaşıyorum. Başta sayın Kaymakamımız, daire amirlerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, esnaf, öğretmen, öğrencilerimize ve yardım topladığımızdan bu yana canla başla çalışan din görevlilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum."