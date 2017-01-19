Bitlis'ten Halep Halkına Yardım

Hayrat Yardım Derneği Bitlis Şubesi tarafından toplanan gıda ve giyim malzemeleri, Halep halkına gönderildi.



Hayrat Yardım Bitlis Şubesinden yapılan açıklamada, dernek olarak bu yılki ilk yardım tırlarını gönderdikleri belirtildi. Açıklamada, "Bombaların altından kurtulan kardeşlerimiz, soğuktan üşümesin, açlıktan ölmesin diye Bitlisli değerli hemşehrilerimizin de katkılarıyla gıda, kömür ve giysi yardımımız Halep'e doğru yola çıktı. 2016 yılında 2 tır gıda ve giyecek yardımımız Bayırbucak'a, 1 tır unumuz ise 3 hafta önce Halep'ten göç eden kardeşlerimizin yerleştiği İdil kentine ulaştırıldı. 'Sizin en hayırlınız insanlara en faydalı olanınızdır' diyen Resulü Ekrem (sav)'in sözünün ışığında dernek olarak 'dünya iyilikle değişir' diyerek yola çıktık. Bizler kardeşlerimizin derdini kendimize dert edindik ve ümmetin gözyaşlarını bir nebze de olsa silebilmek için çaba sarf ettik. Memur, işçi, doktor, öğretmen, öğrenci kısacası Bitlis'imizin her kesimindeki değerli insanları da bu işin içine katarak iyiliği yaymaya çalıştık. Rabbim bizim bu çabalarımızı oradaki kardeşlerimize umut olarak yeşertti. İnşallah önümüzdeki günlerde bu yardımlardan daha önce haberi olmayan kardeşlerimizin de desteğiyle daha fazlasını yapmak için çabamızı arttırarak ilerleyeceğiz. Gayret bizden muvaffakiyet Allah'tandır. 2016 yılının Şubat ayında Bakanlar Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanımızın onayı ile kamu yararına faaliyet gösteren dernekler statüsü kazanan Hayrat Yardım Derneği, bugüne kadar Suriye'ye bin 148 tır göndermiştir. Bütün şehirlerimizde faaliyet gösteren yardım derneğimiz; fakir, yetim ve diğer ihtiyaç sahiplerine gönüllü çalışanlarıyla imkanlar ölçüsünde yardım etmektedir" denildi. - BİTLİS