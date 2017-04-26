Bitlis'teki Terör Saldırısı

Bitlis kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan jandarma astsubay kıdemli çavuş Emrah Çelebi'nin naaşı, törenle memleketi Ağrı'nın Patnos ilçesine uğurlandı.



Çelebi'nin (30) Türk bayrağına sarılı cenazesi, İl Jandarma Komutanlığındaki tören alanına getirilerek şehidin öz geçmişi okundu.



Vali Ahmet Çınar, törende yaptığı konuşmada,Türkiye'nin büyük bir saldırı altında olduğunu söyledi.



Çanakkale'ye 100 yıl önce gelen bütün devletlerin, bugün daha büyük bir saldırı başlattığını anlatan Çınar, ancak bugünün geçmişten farklı olduğunu vurguladı.



Saldırıların artık Müslüman ülkeler içinde kurulan terör örgütleri vasıtasıyla "Vekalet ve taşeron savaşı" denilen yöntemlerle gerçekleştirildiğini ifade eden Çınar, "Ama her zaman söylediğim bir şey var. Türkiye tıpkı masallardaki gibi saldırıldıkça daha güçlenen ve büyüyen bir devlet. Dünyanın, mazlumların ve bütün Müslümanların umudu ve duasında olan bir devlet." dedi.



Çınar, tüm şehitlere minnet duyduklarını, onların vatanları uğruna canlarını feda etmek için yemin ettiklerini ve bu yeminlerine sadık kaldıklarını dile getirdi.



İnsanın vatanı uğruna verebileceği en kıymetli şeyin hayatı olduğunu ifade eden Çınar, "Onlar bizim için, evlatlarımız ve gelecek nesillerimiz için canlarını feda ettiler." diye konuştu.



Tabuta sarılarak gözyaşı döken şehit Çelebi'nin eşi Sündüz Çelebi ve yakınlarını askeri personel teselli etti.



İl Müftüsü Faysal Geylani'nin ettiği duanın ardından bir çocuk babası şehit Çelebi'nin naaşı, helikopterle memleketi Ağrı'nın Patnos ilçesine gönderildi.



Törene, Bitlis Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Fuat Güney, Tatvan 10. Komando Tugay Komutanı Albay Taner Dinçyürek, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Gezer, Vali Yardımcıları Kamil Güzel ve Murat Kütük, Emniyet Müdürü Fatih Kaya, kurum amirleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.