Bitlis'teki Terör Saldırısı

Bitlis'teki terör operasyonunda araziye döşenen patlayıcının infilak etmesiyle şehit olan Kürt kökenli astsubay Emrah Çelebi'nin Ağrı'nın Patnos ilçesindeki baba ocağında yas var.



Bitlis il merkezine bağlı Sehi Ormanları bölgesinde güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda, teröristlerce araziye döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Kürt kökenli jandarma astsubay kıdemli çavuş Emrah Çelebi'nin (30) Ağrı'nın Patnos ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan baba ocağına gelen askeri erkan acı haberi aileye verdi.



Yaklaşık 2 ay önce anten onarımı için 14 yaşındaki torunu Furkan Çelebi ile 3 katlı evlerinin çatısına çıkan ve dengesini kaybederek düşmesi sebebiyle vücudunda kırıklar olduğu için evinde yatarken oğlu Emrah Çelebi'nin şehit düştüğünü öğrenen baba Mustafa Çelebi ile anne Fatma Çelebi, büyük üzüntü yaşadı.



Oğlunun şehadet haberini alınca fenalık geçiren anne Fatma Çelebi'ye evinin önünde hazır bekletilen ambulanstaki sağlık görevlilerince müdahale edildi.



Evli ve 2 çocuk babası olan 4 yıllık astsubay Emrah Çelebi'nin babaevine Türk bayrakları asılırken olayı duyan şehidin yakınları ve mahalle sakinleri de eve gelerek aileye taziyelerini iletti.



Batman Jandarma Komutanlığında görevli olan şehidin terör operasyonu dolayısıyla Bitlis'te görevde bulunduğu öğrenildi.