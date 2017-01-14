Bitlis'teki Terör Operasyonu - Şehit Kaya'nın Baba Evinde Yas Var

Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı unsurlarınca 12 Ocak'ta başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Dolma Operasyonu" kapsamında rahatsızlanan ve tedavi gördüğü Bitlis Devlet Hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Samet Kaya (27) Adana'nın Yumartalık ilçesindeki babaevinde yas var.



Zeytinbeli Mahallesi 2 Sokak'ta ikamet eden baba Bedir ve anne Nilgün Kaya'ya oğlunun şehadet haberi, askeri yetkililerce iletildi. Acı haberi alan aile büyük üzüntü yaşadı.



Şehidin baba ocağının bulunduğu sokağa belediye görevlileri tarafından taziye çadırı kuruldu, Türk Bayrakları asıldı.



İki kardeşi bulunan şehidin 2 yıl önce göreve başladığı ve hemşire Leyla Kaya'yla 15 aylık evli olduğu öğrenildi.



Şehit Samet Kaya'nın cenazesi ilkindi namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verilecek.