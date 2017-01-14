Bitlis'teki Terör Operasyonu

Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı unsurlarınca 12 Ocak'ta başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Dolma Operasyonu" kapsamında teröristler ile çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Samet Kaya'nın Adana'nın Yumurtalık ilçesindeki babaevinde yas var.



Zeytinbeli Mahallesi'nde ikamet eden baba Bedir ve anne Nilgün Kaya'ya oğlunun şehadet haberi, askeri yetkililerce iletildi. Acı haberi alan aile büyük üzüntü yaşadı.



Şehidin baba ocağının bulunduğu sokağa belediye görevlileri tarafından taziye çadırı kuruldu ve Türk bayrakları asıldı.



İki kardeşi bulunan şehidin, 2 yıl önce göreve başladığı ve hemşire Leyla Kaya'yla 15 aylık evli olduğu öğrenildi.



Şehit Samet Kaya'nın (27) naaşı pazar günü Yumurtalık ilçesi Zeytinbelli Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından aynı mahalledeki mezarlıkta toprağa verilecek.