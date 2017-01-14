Bitlis'teki Terör Operasyonu

Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı unsurlarınca 12 Ocak'ta başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Dolma Operasyonu" kapsamında yaşanan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Veysel Şirin'in (36) Hatay'ın Hassa ilçesindeki babaevinde yas var.



Gaziantep'teki kızlarının yanına ziyarete giden baba Mehmet ve anne Gülsüm'e acı haber orada verildi. Haberi alan ailenin yola çıktığı öğrenildi.



Evli ve üç çocuk babası olan şehit Şirin'in Hassa ilçesi Akbez Mahallesi'ndeki babaevine belediye ekipleri tarafından Türk Bayrağı asıldı.