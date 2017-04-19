Bitlis'teki Sağanak

Muş ve Bitlis'te sağanak nedeniyle tarım alanları, menfez, köprü ve köy yollarının zarar gördüğü bildirildi.



Muş Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mehmetşah Şentürk, geçen hafta sağanak sonucu meydana gelen sel ve heyelanın köylerin su şebekelerinde, köprü ve menfezlerde hasara neden olduğunu söyledi.



Yağış sonucu 9 köy ve 22 mezranın ulaşımını sağlayan grup yolunun zarar gördüğünü anlatan Şentürk, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.



Devlet Su İşleri Muş Şube Şefliği ekiplerinin dere ıslah çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Şentürk, "Taşkınlardan dolayı yolda ciddi hasarlar oluştu. Çok şükür can kaybımız yok ama maddi hasarımız var. Yaklaşık 1,5 milyon liralık maddi hasar oluştu. Çalışmalarımız devam ediyor. 2 gün içerisinde yolu ulaşıma açmayı planlıyoruz." dedi.



Selin zarar verdiği Derecik Köyü Muhtarı Şefik Öztürk ise heyelan nedeniyle yollarının ulaşıma kapandığını anımsatarak, ekiplerin yolu açmak için büyük çaba gösterdiğini ifade etti.



Bitlis



Bitlis'in Mutki ilçesinde geçen hafta etkili olan sağanak nedeniyle tarım arazileri zarar gördü.



Sağanak sonucu ilçeye 60 kilometre mesafedeki Ballı köyünde derenin suyunun yükselmesinden dolayı birçok tarım arazisi su altında kaldı.



Köy sakinlerinden Burhan Gündoğdu, AA muhabirine, köydeki arazilerin neredeyse tamamının su altında kaldığını söyledi.



Köylülerin geçimini çiftçilikle sağladığını ve büyük mağduriyet yaşadığını anlatan Gündoğdu, şöyle konuştu:



"Arazilerimizin yanı sıra sel sularının getirdiği kayalardan dolayı yaklaşık bin ceviz ağacı ve diğer meyve ağaçlarımız zarar gördü. Kalanlar da meyve veremez durumda. Yonca yerleri ve evlerimiz de zarar gördü. Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Bu arazilerden topladığımız otları kışın hayvanlarımıza yediriyoruz. Şimdi arazi kalmadı. Sel bizde hiçbir şey bırakmadı. Araziler taşlarla dolduğu için ne ekin yapabiliyoruz ne de temizleyebiliyoruz. Köyün geliri şu anda sıfıra düştü. 100'e yakın nüfusumuz var. Yetkililerden yardım bekliyoruz."



"Tespit çalışmalarımız sürüyor"



Mutki Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Emrullah Bayrak ise ilçeye bağlı Ballı köyünde 14-15 Nisan tarihlerinde meydana gelen selden dolayı kurumlarına 5 kişinin ihbar dilekçesinin ulaştığını bildirdi.



Konuyla ilgili zarar tespit işlemlerinin devam ettiğini dile getiren Bayrak, "Şu anda teknik heyetimiz ilçemize bağlı Göztepe, Özenli, Yalıntaş, Çayırlı ve Boğazönü köylerinde sel nedeniyle zarar gören arazileri tespit etmekteler. Yapılacak tespit sonucunda teknik heyetimizce zarar miktarı anlaşılacaktır." diye konuştu.