Bitlis'teki Öğrencilere Ayakkabı ile Mont Yardımı

Bitlis Dernekler Federasyonu (BİDEF) tarafından, Bitlis il merkezi ve bağlı ilçelerdeki ihtiyaç sahibi öğrencilere ayakkabı ve mont yardımında bulunuldu.



Türkiye genelinden 80 derneğin kayıtlı olduğu ve merkezi İstanbul'da bulunan BİDEF tarafından, Bitlis il merkezi ve bağlı ilçeler ile köylerdeki bin 500 öğrenciye ayakkabı ve mont yardımı yapıldı. İhtiyaç sahibi çocuklara yardımları ulaştırmanın gururu içinde olduklarını ifade eden BİDEF Başkanı Yaşar İzsiz, "Söz konusu Bitlis olunca sadece elimizi değil, gövdemizi de taşın altına koyarız. Biz asla insan ayrımı yapmayız ve tüm hemşehrilerimiz bizim için çok değerlidir" dedi.



Köy çocuklarının yaşadığı zorlukları çok iyi bildiğini ve destek olmak için elinden geleni yapmaya her zaman hazır olduğunu kaydeden İzsiz, şöyle konuştu:



"Bu yardımı bizzat biz karşıladık, inşallah her yıl bu yardımlar Bitlis'e gelecek. Gönül ister ki sürekli Bitlis ile iletişim halinde olalım, inşallah sürekli diyalog halinde olup istişare edeceğiz. Hem Bitlis Genç İşadamları Derneği, hem de Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası ile sıkı bir diyalog halindeyiz. Yardımlar konusunda tüm derneklerle el ele olmalıyız ve iş adamları arkadaşlarımızın destekleriyle şehrimizi kalkındırmalıyız. Federasyon bir gönül işidir, sürekli katkı sunmak ve kendimizden katmak zorundayız. Federasyonumuza bağlı 80 derneğimiz var. Bitlis ve bağlı ilçelerimizdeki bin 500 öğrencilerimize ayakkabı ile mont yardımında bulunduk. İhtiyaçları belirlemek için öncelikle tüm ilçelerdeki sosyal yardımlaşma vakıfları ile irtibata geçerek gerçek ihtiyaç sahibi çocuklarımıza ulaştık. İnşallah federasyon desteğiyle her yıl bu yardımlar devam edecek. Kendi imkanlarımla kendi firmam adına desteğim zaten oluyor ve destek olmaya devam edeceğim. Ben öğrencilik hayatımda köydeki zorlukları yaşayan biri olarak köylerimizdeki imkansızlıkları çok iyi bilen birisiyim. Lastik ayakkabılarla okula gittiğimiz günleri unutmamış bir Bitlisli olarak, Bitlisli kardeşlerimizin yanında olmaya ve köylerdeki ihtiyaç sahibi çocuklarımıza destek olmaya devam edeceğim. Bitlis ile ilgili sorunlar ve şehrimizin kalkınması konusunda Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası ile sürekli irtibat halindeyiz. Oda Başkanı Bilal Dağdağan ve yardımcısı Cengiz Şahin kardeşim ile diğer kardeşlerimizin çalışmalarını takdir ediyoruz. Bizim amacımız, Bitlisli olarak bir çatı altında bulunmak ve birbirimize destek olmaktır." - BİTLİS