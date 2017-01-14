Bitlis'teki Çatışmada Askerimiz Doğum Gününde Şehit Düştü

Bitlis'te PKK'lı teröristlerle girdiği çalışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Samet Kaya'nın acı haberi baba ocağına ulaştı.

Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı ekipleri tarafından 12 Ocak'ta başlatılan Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Dolma operasyonu kapsamında gece PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuşlar Samet Kaya (27) ve Veysel Şirin (36) şehit olurken, 2 asker yaralandı.

ŞEHİTİN AİLESİNE ACI HABER GİTTİ

Uzman Çavuş Samet Kaya'nın, Adana'da Yumurtalık Zeytinbeli Mahallesi'nde ki babaevine sağlık ekipleriyle birlikte gelen askeri yetkililer, acı haberi şehidin babası Bedir ve annesi Nilgün çiftine verdi. Türk bayrakları asılan ve taziye çadırı kurulan şehit evinde, acılı yakınları başsağlığı dileklerini kabul etti.

DOĞUM GÜNÜNDE ŞEHİT DÜŞTÜ

13 Ocak 1990 yılında dünyaya gelen Uzman Çavuş Samet doğum günü olan 13 Ocak 2017 tarihinde ise şehit düştü. Şehit Samet Kaya, 15 ay önce dünya evine girmişti.

Çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuşlar Samet Kaya ve Veysel Şirin için bugün Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendikten sonra memleketlerine uğurlanacak.