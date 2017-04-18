Bitlis'teki Acil Servisler Yenilendi

Bitlis Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. Adnan Budak, il merkezi ve bağlı ilçelerdeki acil servislerin tadilattan geçirilerek yenilendiğini söyledi.



Budak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bitlis Devlet Hastanesi acil servisinde yapılan yenileme çalışmasıyla 16 olan yatak kapasitesinin artırıldığını belirtti.



Bitlis acil servisinin küçük ve ikinci basamak bir acil servis olduğunu anımsatan Budak, "Hayata geçen proje sayesinde, bu acil servisimizde yenileme çalışmamız tamamlandı ve gözlem alanı 28 yatak, kırmızı alan ise 8 yatak kapasitesine ulaştı. Aynı zamanda bazı tıbbi araç gereç eksiklikleri de tamamladı. Tüm hastalarımız artık ikinci basamak sağlık hizmetini tam manasıyla alabiliyor." diye konuştu.



Yenileme çalışmalarının ilçelerdeki acil servislerde de uygulandığını belirten Budak, şöyle konuştu:



"Adilcevaz'daki acil servis yenilendi ve 20 yatak kapasitesine ulaştı. Tıbbi araç ve gereçleri tamamlandı. Ardından Güroymak'taki acil servis yenilendi ve 25 yatak kapasitesine ulaştı, araç gereçleri tamamlandı. Hizan acil servisi yenilenecek ve 25 yatak kapasitesine ulaştırılacak. Rahva bölgesindeki Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi acil servisinde düzenleme çalışmaları devam ediyor. Ahlat'taki acil servis, yeni hastane ile hizmet verecek. Mutki'de de çalışmalarımız olacak."