BİTLİS Valiliği kararıyla kentte ulaşımı sağlayan tüm karayolları ulaşıma kapatıldı.
Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:
"Bitlis- Baykan, Bitlis- Tatvan, Bitlis- Mutki, Bitlis- Hizan, Bitlis- Muş, Tatvan- Ahlat, Ahlat-Ovakışla- Bulanık, Ahlat- Malazgirt ve Adilcevaz- Malazgirt yol güzergahlarının aşırı tipi nedeniyle görüş mesafesinin olmamasından dolayı kapatıldı. İkinci bir duyuruya kadar vatandaşlarımızın trafiğe çıkmamaları gerekmektedir." - Bitlis
Bitlis'te Yollar Tipi ve Fırtına Nedeniyle Kapatıldı
BİTLİS Valiliği kararıyla kentte ulaşımı sağlayan tüm karayolları ulaşıma kapatıldı.
BİTLİS Valiliği kararıyla kentte ulaşımı sağlayan tüm karayolları ulaşıma kapatıldı.