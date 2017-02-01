Bitlis'te Yollar Tipi ve Fırtına Nedeniyle Kapatıldı

BİTLİS Valiliği kararıyla kentte ulaşımı sağlayan tüm karayolları ulaşıma kapatıldı.



Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:



"Bitlis- Baykan, Bitlis- Tatvan, Bitlis- Mutki, Bitlis- Hizan, Bitlis- Muş, Tatvan- Ahlat, Ahlat-Ovakışla- Bulanık, Ahlat- Malazgirt ve Adilcevaz- Malazgirt yol güzergahlarının aşırı tipi nedeniyle görüş mesafesinin olmamasından dolayı kapatıldı. İkinci bir duyuruya kadar vatandaşlarımızın trafiğe çıkmamaları gerekmektedir." - Bitlis