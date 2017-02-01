Bitlis'te Yollar Tipi ve Fırtına Nedeniyle Kapatıldı

BİTLİS Valiliği kararıyla kentte ulaşımı sağlayan tüm karayolları ulaşıma kapatıldı.

Bitlis'te Yollar Tipi ve Fırtına Nedeniyle Kapatıldı

BİTLİS Valiliği kararıyla kentte ulaşımı sağlayan tüm karayolları ulaşıma kapatıldı.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"Bitlis- Baykan, Bitlis- Tatvan, Bitlis- Mutki, Bitlis- Hizan, Bitlis- Muş, Tatvan- Ahlat, Ahlat-Ovakışla- Bulanık, Ahlat- Malazgirt ve Adilcevaz- Malazgirt yol güzergahlarının aşırı tipi nedeniyle görüş mesafesinin olmamasından dolayı kapatıldı. İkinci bir duyuruya kadar vatandaşlarımızın trafiğe çıkmamaları gerekmektedir." - Bitlis

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