Bitlis'te Yol Genişletme Çalışması

Bitlis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Beşminare Mahallesi'nde yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor.



Ulaşımda aksamaların yaşanmaması için ekipler, Beşminare Mahallesi'nde cadde ve ara sokaklarda kar temizleme çalışması yürüttü. Öğrencilerin ve vatandaşların sorun yaşamamaları için gün boyunca okul yollarında ve okul bahçelerinde kar temizleme çalışması yürütüldüğünü kaydeden Fen İşleri Müdürü Memduh Kınay, "Kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürdüğümüz için hiçbir mahallede ve hiçbir yolda sorun yaşanmadı. Bugün de Beşminare Mahallesi'nde yol genişletme çalışması yürütüldü. Okul yolları ve okul bahçelerinde kar temizleme çalışması yapıldı. Vatandaşların rahat etmesi için karla mücadele çalışmalarımız aralıksız sürdürülecek" dedi.



Kamu çalışanları, esnaflar ve vatandaşlar ise, belediye tarafından yürütülen kar temizleme çalışmalarından memnun olduklarını ve iş yerlerine gidiş, dönüşde hiçbir aksaklık yaşamadıklarını belirterek, belediye ekiplerine teşekkür ettiler. - BİTLİS