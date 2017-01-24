Bitlis'te Yılın İlk Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

Bitlis Vali Yardımcısı Murat Kütük başkanlığında, 1. dönem il koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi.



Bitlis Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen koordinasyon toplantısına, ilçe kaymakamları ile kurum amirleri katıldı.



Vali Yardımcısı Kütük, 2017 yılının 1. dönem sektörel değerlendirmede, il genelinde toplam 354 projeye, 2 milyar 743 milyon 187 bin 229 lira para harcandığını dile getirdi.



Toplantı, yatırımcı kuruluşlar ve bölge müdürlerinin projeler hakkında sunum yapmasıyla son buldu.