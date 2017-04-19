Bitlis'te Yıkık Binada 3 El Yapımı Patlayıcı Bulundu

BİTLİS'in Hizan İlçesi Ekinli köyü Dokuztepe bölgesinde eğitimli köpek yardımıyla yapılan aramalarda, bir binanın yıkılmış duvarının kaya parçaları arasına gizlenmiş 3 el yapımı patlayıcı bulundu.



Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Jandarma sorumluluk bölgesinde teröristle mücadele harekatı kapsamında operasyonların devam ettiği belirtildi. Bölgedeki operasyon ve yapılan arama çalışmalarında 3 el yapımı patlayıcının bulunduğu belirtilerek şöyle denildi:



"Bitlis'in Hizan İlçesi'ne bağlı Ekinli köyü, Dokuztepe bölgesinde harabe binanın yıkılmış duvarının kaya parçaları arasına gizlenmiş bir telsiz, alıcı devre kartı ve toprak zemine gömülü birbirine irtibatlı 3 plastik bidon içerisinde yaklaşık 70 kilogramlık eritilmiş amonyum nitrat el yapımı patlayıcı madde düzeneği tespit edildi. Tespit edilen Radyo Frekans Komutalı El Yapımı Patlayıcı Madde Düzeneği, gerekli incelemelerin tamamlanması ve bulgu niteliği taşıyan malzemelerin muhafaza altına alınmasının ardından yerinde imha edildi. "



- Bitlis