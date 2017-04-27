Bitlis'te Yaklaşık 2 Buçuk Ton Patlayıcı İmha Edildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde PKK'lı teröristlere ait olduğu tespit edilen 2 ayrı bölgeye yerleştirilen yaklaşık 2,5 ton el yapımı patlayıcı güvenlik güçleri tarafından imha edildi.



Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen istihbari çalışmalar sonucunda, Tatvan ilçesi kırsalı Tokaçlı bölgesinde PKK bölücü terör örgütüne ait patlayıcı madde deposu bulunduğu belirtildi. Söz konusu depoda patlamaya hazır hale getirilmiş 2 tona yakın patlayıcı madde imha edildiği ifade edilen açıklamada, "Patlama sonucu 5 metre derinliğinde 20 metre çapında büyük bir çukur oluşmuştur. Aynı gün Tatvan ilçesi Tokaçlı köyü karayolunun 13'üncü kilometresinde menfez içerisine tuzaklanmış yaklaşık 150 kilogram patlayıcı madde ve Güroymak Cevizyatağı karayolunun 9'uncu kilometresinde yol kenarına 4 adet yağ tenekesine tuzaklanmış yaklaşık 120 kilogram patlayıcı madde tespit edilerek yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi. - BİTLİS