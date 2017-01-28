Bitlis'te Uyuşturucu Sevkitatı Yapan 2 Kişi Tutuklandı

Bitlis'te uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 2 kişinin tutuklandığı bildirildi.



Bitlis Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent merkezinde bulanan Arıcılık mevkisindeki uygulama noktasında Bitlis'ten Diyarbakır'a giden yolcu otobüsünü kontrol amacıyla durdurdukları belirtildi.



Açıklamanın devamında şunlara yer verildi:



"Görülen şüphe üzerine otobüste yolcu olarak seyahat eden M.S.O. ve T.M. isimli şahıslar üzerinde yapılan aramalarda, T.M. isimli şahsın giymiş olduğu ayakkabının her ikisinin astarının altına gizlenmiş vaziyette 231,44 gram, M.S.O. isimli şahsın ise aynı şekilde giymiş olduğu ayakkabısının astarın altına gizlenmiş vaziyette 79,69 gram uyuşturucu eroin maddesi ele geçirilmiştir.



Cumhuriyet savcısından alınan talimata istinaden uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan şahıslar, 27 Ocak'ta sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmıştır."