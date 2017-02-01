Bitlis'te Ulaşıma Kar Engeli

Bitlis ve ilçelerinde kar yağışı ile tipi, ulaşımı olumsuz etkiliyor.



Bitlis-Tatvan karayolunun Rahva mevkisinde, kar yağışı ve tipi nedeniyle birçok araç mahsur kaldı.



Mahsur kalan vatandaşlardan Murat Aydoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bitlis'te işten çıktık. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Tatvan'a gidemedik. Burada mahsur kaldık. Soğuk havadan dolayı konuşamıyorum bile. Bir saattir buradayız. Allah yardımcımız olsun." dedi.



İl genelinde de kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yollarda çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Bazı araçlar, kontrolden çıkarak kara saplandı.



Yollar ulaşıma kapatıldı



Valilikten yapılan açıklamada ise Bitlis-Baykan, Bitlis-Tatvan, Bitlis-Mutki, Bitlis-Hizan, Bitlis-Muş, Tatvan-Ahlat, Ahlat-Ovakışla-Bulanık, Ahlat-Malazgirt ve Adilcevaz-Malazgirt güzergahlarında tipi nedediyle görüş mesafesinin kalmadığı belirtildi.



Valilik kararıyla bu yolların ulaşıma kapatıldığı bildirilen açıklamada, "İkinci bir duyuruya kadar vatandaşlarımızın trafiğe çıkmamaları gerekmektedir. Ayrıca ilimizde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel yarın idari izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı.