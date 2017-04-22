Bitlis'te Uçkun Tezgahlarda Yerini Almaya Başladı

Bitlis'te karların erimesiyle birlikte ilkbahar mevsiminde bölgenin yüksek dağlarında yetişen ve halk tarafından yayla muzu diye adlandırılan uçkun tezgahlarda yerini almaya başladı.



Birçok hastalığa şifa olan ve yüksek kesimlerde doğal bir şekilde yetişen ve tezgahlarda satışa sunulan uçkunun kilosu ise 10 TL. Vatandaşların bahar ayında ekmek kapısı olan uçkunun, birçok hastalığa da şifa olunduğu söyleniyor. Mide hastalıklarına, vücut şekerinin dengelenmesine iyi geldiği ileri sürülen uçkun, halk arasında büyük rağbet görüyor. İşsiz vatandaşlar bin bir zorlukla topladıkları uçkunları torbalarla getirdikleri şehir merkezindeki ana caddelerde satışa sunarak aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. - BİTLİS